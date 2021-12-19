Кличко сбежал от немецких следователей под Киев: тут он подпилил решетку

Владимир Кличко / Фото: Instagram

Владимир Кличко снова в Броварах. В пригороде Киева знаменитый боксер наблюдал за победой украинца Беринчика над россиянином Чаниевым.

При этом публика восприняла появление Кличко на арене оглушительными аплодисментами.

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А девушка, попросившая Доктора Стального Молота о фото, даже не поверила своим глазам, когда тот согласился – красотка от неожиданности закрыла ладонями лицо.

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Стоит отметить, что для 45-летнего Владимира Кличко Бровары – особенное место, ведь он – выпускник местного училища физической культуры, учился тут с 14 до 16 лет.

"Это было увлекательное время. В общежитии были и девушки. Они жили в другом корпусе, и нам даже не разрешалось их посещать, но мы находили другие возможности", – рассказывал ранее Кличко.

И добавлял:

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"В броварском общежитии, где мы жили, на первом этаже в комнатах поставили решетки, чтобы ребята через окна не лазали. И что вы думаете? В комнате, где я вместе с четырьмя ребятами жил, мы решеточку... подпилили. И вылезали через окно во двор, чтобы тайком покурить. Проделывали это не раз, пока директор случайно не заметил и не приказал решетку заварить".

Напомним, что в эти дни Владимир участвует в немецком проекте CelebrityHunted. Кличко и девять знаменитостей выступают в роли преступников. Их цель – добраться до указанной точки при ограниченных денежных ресурсах. При этом за ними ведет охоту команда следователей, кибераналитиков и даже советник Ангелы Меркель.