Кличко сподобалося: Гейден з красунчиком та новою зачіскою

Гейден Панеттьєр з Кличком і без нього / Фото: Getty Images, Instagram
Колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєр – нечаста гостя у соцмережах. Але останнім часом екскохана українського боксера взялася активно радувати фоловерів свіжими фото.
Сьогодні 32-річна блондинка похвалилася в Instagram новим іміджем – Гейден розпустила волосся.
Такою Панеттьєр була нещодавно
А такою Гейден постала перед фоловерами тепер
При цьому серед тисяч підписників, які поставили лайк під цим фото, виявилася дружина Віталія Кличка – Наталія.
Додамо, що на свіжому знімку колишню наречену Володимира Кличка зафіксовано в літаку з мамою та підстриженим наголо красуничком.
Як ми писали раніше, Гейден Панеттьєр відпочивала останніми днями на Таїті.
Нагадаємо, Гейден та Володимир Кличко зустрічалися з 2009 року. 2014-го у них народилася дочка Кая Євдокія, але 2018-го пара розпалася, після чого дівчина пустилася берега.
За даними ЗМІ, Гейден почала випивати. Апогеєм же розгульного життя став конфлікт із бойфрендом Браяном Гікерсоном, який побив її у нічному клубі. До того ж, це був не перший випадок рукоприкладства!
Щодо доньки Гейден Каї Євдокії, якій у грудні виповниться сім років, то вона живе в Україні у бабусі – мами Віталія та Володимира Кличків.