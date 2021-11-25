7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
25 ноября 22:00
Рома --
Заря --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Кличко понравилось: Хейден с красавчиком и новой прической

Андрей Трофимов
25 ноября, 10:55
Такой счастливой Хейден Панеттьер, родившую в 2014-м дочь Владимиру Кличко, поклонники давно уже не видели

Хейден Панеттьер с Кличко и без него / Фото: Getty Images, Instagram

Бывшая невеста Владимира Кличко Хейден Панеттьер – редкий гость в соцсетях. Но в последнее время экс-возлюбленная украинского боксера принялась активно радовать фолловеров свежими фото.

Сегодня 32-летняя блондинка похвасталась в Instagram новым имиджем – Хейден распустила волосы.

Реклама

Такой Панеттьер была недавно

А такой Хейден показалась перед фолловерами сейчас

Реклама

При этом среди тысяч подписчиков, поставивших лайк под этим фото Хейден, оказалась супруга Виталия Кличко – Наталья.

Добавим, что на свежем снимке бывшая невеста Владимира Кличко запечатлена в самолете с мамой и выбритым наголо красавчиком.

Реклама

Как мы писали ранее, Хейден Панеттьер отдыхала последние дни на Таити.

Напомним, Хейден и Владимир Кличко встречались с 2009 года. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка пустилась во все тяжкие.

По данным СМИ, Хейден пристрастилась к алкоголю. Апогеем же разгульной жизни стал конфликт с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который избил ее в ночном клубе. К тому же это был не первый случай рукоприкладства!

Что касается дочки Хейден Кайи Евдокии, которой в декабре исполнится семь лет, то она живет в Украине у бабушки – мамы Виталия и Владимира Кличко.