Кличко понравилось: Хейден с красавчиком и новой прической

Хейден Панеттьер с Кличко и без него / Фото: Getty Images, Instagram

Бывшая невеста Владимира Кличко Хейден Панеттьер – редкий гость в соцсетях. Но в последнее время экс-возлюбленная украинского боксера принялась активно радовать фолловеров свежими фото.

Сегодня 32-летняя блондинка похвасталась в Instagram новым имиджем – Хейден распустила волосы.

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Такой Панеттьер была недавно

А такой Хейден показалась перед фолловерами сейчас

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При этом среди тысяч подписчиков, поставивших лайк под этим фото Хейден, оказалась супруга Виталия Кличко – Наталья.

Добавим, что на свежем снимке бывшая невеста Владимира Кличко запечатлена в самолете с мамой и выбритым наголо красавчиком.

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Как мы писали ранее, Хейден Панеттьер отдыхала последние дни на Таити.

Напомним, Хейден и Владимир Кличко встречались с 2009 года. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка пустилась во все тяжкие.

По данным СМИ, Хейден пристрастилась к алкоголю. Апогеем же разгульной жизни стал конфликт с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который избил ее в ночном клубе. К тому же это был не первый случай рукоприкладства!

Что касается дочки Хейден Кайи Евдокии, которой в декабре исполнится семь лет, то она живет в Украине у бабушки – мамы Виталия и Владимира Кличко.