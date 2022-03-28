Кличко відреагував на від'їзд Усика з України під час війни

Кличко підтримав рішення Усика

Нещодавно Олександр Усик залишив Україну. Наш боксер поїхав до Праги, де розпочав підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа.

Підтримав рішення Усика один з найкращих боксерів в історії Володимир Кличко. Він вважає, що для країни так буде найкраще.

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"Тут є плюси та мінуси, і для Олександра це було, безумовно, непросте рішення. Проте сам той факт, що прозвучить гімн України і буде піднятий наш прапор, можна розцінювати, швидше, з позитивного, ніж негативного боку", – сказав Кличко.

Нагадаємо, що з початку війни Усик вступив у тероборону. А російські війська організували базу у його будинку.

Дивіться звернення Усика з Праги:

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Раніше російські окупанти вже обстрілювали будинок Олександра Усика. Про це також повідомляла дружина українського боксера.