Кличко – Льюїс: Леннокс зробив заяву про реванш

Леннокс Льюїс проти Віталія Кличка / Фото: Getty Images

Про це 56-річний британець Леннокс Льюїс заявив, відповідаючи на запитання підписників у Twitter.

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"Хто б переміг у реванші?" – поцікавився у Льюїса британський журналіст Кіаран Гіббонс, виклавши фотографію його бою з Віталієм Кличком 19-річної давнини.

"Переконаний, що це був би хлопчина Льюїс", – відповів Леннокс.

Крім того, Льюїс погодився з думкою Гіббонса, що наприкінці бою з Кличком 2003-го він, Леннокс, контролював хід подій на рингу.

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"Я гадаю, що Льюїс перевершував Кличка на момент зупинки бою", – заявив журналіст.

"Я теж так вважаю", – наголосив Леннокс.

Нагадаємо, влітку 2003 року в Лос-Анджелесі Льюїс переміг Кличка технічним нокаутом у шостому раунді, після того як рефері зупинив бій через розсічення у Віталія. Хоча на момент зупинки поєдинку українець лідирував на суддівських записках.

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"По ходу того поєдинку я себе не бачив і був проти зупинки бою. Але потім побачив своє обличчя і подумав: "Матінко рідна". Мурашки побігли по шкірі", – говорив нещодавно про ту криваву бійку з Льюїсом Віталій Кличко у програмі У гостях у Гордона.

"На превеликий жаль, тоді поєдинок закінчив лікар. Леннокс обіцяв реванш, але він не відбувся", – жалкує 50-річний мер Києва Віталій Кличко.

Тим часом Льюїс стверджує, що 2003-го переміг у кривавому поєдинку Кличка навіть без підготовки.

"Єдиний бій, до якого я насправді не був готовий, – це той поєдинок із Кличком. Справа в тому, що Віталій витяг мене відразу після бою з Тайсоном. У нас було чудове Різдво, ми чудово провели кілька місяців у відпустці".