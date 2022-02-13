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Кличко – Льюис: Леннокс сделал заявление о реванше

Павел Василенко
13 февраля, 21:54
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льиюс считает, что победил бы Виталия Кличко в реванше, если бы они встретились на ринге во второй раз

Леннокс Льюис против Виталия Кличко / Фото: Getty Images

Об этом 56-летний британец Леннокс Льиюс заявил, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter.

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"Кто бы победил в реванше?" – поинтересовался у Льюиса британский журналист Киаран Гиббонс, выложив фотографию его боя с Виталием Кличко 19-летней давности.

"Вполне уверен, что это был бы парнишка Льюис", – ответил Леннокс.

Кроме того, Льюис согласился с мнением Гиббонса, что в конце боя с Кличко в 2003-м он, Леннокс, контролировал ход событий на ринге.

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"Я думаю, что Льюис превосходил Кличко на момент остановки боя", – заявил журналист.

"Я тоже так считаю", – отметил Леннокс.

Напомним, летом 2003 года в Лос-Анджелесе Льюис победил Кличко техническим нокаутом в шестом раунде, после того как рефери остановил бой из-за рассечения у Виталия. Хотя на момент остановки поединка украинец лидировал на судейских записках.

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"По ходу того поединка я себя не видел и был против остановки боя. Но потом увидел свое лицо и подумал: "Мама дорогая". Мурашки побежали по коже", – говорил недавно о той кровавой драке с Льюисом Виталий Кличко в программе В гостях у Гордона.

"К большому сожалению, тогда поединок закончил врач. Леннокс обещал реванш, но он не состоялся", – сожалеет 50-летний мэр Киева Виталий Кличко.

Тем временем Льюис утверждает, что в 2003-м победил в кровавом мессиве Кличко даже без подготовки.

"Единственный бой, к которому я в действительности не был готов, – это тот поединок с Кличко. Дело в том, что Виталий вытащил меня сразу после боя с Тайсоном. У нас было замечательное Рождество, мы отлично провели несколько месяцев в отпуске".

"Когда я вернулся, то не должен был начинать с Кличко. Но он обошел очередь, и я подрался с ним. Этот парень к тому моменту уже готовился ко мне. Но даже в своем худшем состоянии я все равно побил его", – заявил недавно Леннокс на подкасте The Fight Is Right.