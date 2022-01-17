Китай відмовився продавати квитки на Олімпіаду. Але глядачі будуть

Пекін - столиця Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images
Квитки на Олімпійські ігри в Пекіні не зможе купити будь-хто. У відкритому продажу перепусток на змагання не буде.
Раніше в оргкомітеті Пекіна-2022 ухвалили рішення, що іноземних уболівальників не буде допущено до країни. А відвідати Ігри зможуть лише мешканці материкового Китаю.
Читайте також: Екзотика на Олімпіаді-2022: вперше на зимові Ігри їдуть спортсмени з Перської затоки
Але сьогодні простим уболівальникам допуск закрили. За новими правилами, квитки поширюватимуться лише серед цільових груп.
Хто увійде до цих груп і скільки глядачів буде допущено на олімпійські трибуни, поки не повідомляється.
Причина такого рішення банальна – коронавірус.
Раніше ми писали, що через мороз і коронавірус організатори планують відкрити Ігри-2022 лише за 100 хвилин. Головним режисером шоу, яке пройде 4 лютого, став Чжан Імоу, який знімав "Будинок летючих кинджалів" на Прикарпатті.