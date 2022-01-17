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Китай відмовився продавати квитки на Олімпіаду. Але глядачі будуть

Любомир Луканюк
17 січня, 15:35
Оргкомітет ухвалив рішення розповсюджувати квитки на Ігри серед цільових груп. Хто до них входить і яка буде заповнюваність трибун, поки не відомо

Пекін - столиця Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

Квитки на Олімпійські ігри в Пекіні не зможе купити будь-хто. У відкритому продажу перепусток на змагання не буде.

Раніше в оргкомітеті Пекіна-2022 ухвалили рішення, що іноземних уболівальників не буде допущено до країни. А відвідати Ігри зможуть лише мешканці материкового Китаю.

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Аналітики прогнозують, що Україна залишиться без медалей на Іграх у Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

Але сьогодні простим уболівальникам допуск закрили. За новими правилами, квитки поширюватимуться лише серед цільових груп.

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Хто увійде до цих груп і скільки глядачів буде допущено на олімпійські трибуни, поки не повідомляється.

Причина такого рішення банальна – коронавірус.

Ось так здавали тести учасники передолімпійських змагань у Пекині / Фото: REUTERS

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Раніше ми писали, що через мороз і коронавірус організатори планують відкрити Ігри-2022 лише за 100 хвилин. Головним режисером шоу, яке пройде 4 лютого, став Чжан Імоу, який знімав "Будинок летючих кинджалів" на Прикарпатті.