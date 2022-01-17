Екзотика на Олімпіаді-2022: вперше на зимові Ігри їдуть спортсмени з Перської затоки

Салман аль-Хувайш та Файєк Абді з Саудівської Аравії пройшли кваліфікацію у змаганнях з гірськолижного спорту

Саудівська Аравія буде в Пекіні-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Два учасника збірної Саудівської Аравії з гірськолижного спорту пройшли відбір на зимову Олімпіаду у Пекіні.

Отже, країна вперше в історії відправляє спортсменів на зимові Ігри. Нагадаємо, що на Олімпійських іграх вперше виступить небінарна людина.

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"Гірськолижники Салман аль-Хувайш і Файєк Абді отримали офіційні кваліфікаційні очки для участі в зимових Олімпійських іграх у Пекіні як перші спортсмени в історії зимових Ігор від королівства та всього регіону Перської затоки", – говориться у повідомленні.

Раніше ми писали, що через мороз і коронавірус організатори планують відкрити Ігри-2020 лише за 100 хвилин. Головним режисером шоу став Чжан Імоу, який знімав "Будинок літаючих кинджалів" на Прикарпатті.