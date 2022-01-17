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Китай отказался продавать билеты на Олимпиаду. Но зрители будут

Любомир Луканюк
17 января, 15:35
Оргкомитет принял решение распространять билеты на Игры среди целевых групп. Кто в них входит и какая будет заполняемость трибун, пока не известно

Пекин - столица Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images

Билеты на Олимпийские игры в Пекине не сможет купить любой желающий. В открытой продаже пропусков на соревнования не будет.

Ранее в оргкомитете Пекина-2022 приняли решение, что иностранные болельщики не будут допущены в страну. А посетить Игры смогут только жители материкового Китая.

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Аналитики прогнозируют, что Украина останется без медалей на Играх в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

Но сегодня и простым болельщикам допуск закрыли. По новым правилам, билеты будут распространяться только среди целевых групп.

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Кто войдет в эти группы и какое количество зрителей будет допущено на олимпийские трибуны, пока не сообщается.

Причина такого решения банальна – коронавирус.

Вот так сдавали тесты участники предолимпийских соревнований в Пекине / Фото: REUTERS

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Ранее мы писали, что из-за мороза и коронавируса организаторы планируют открыть Игры-2022 всего за 100 минут. Главным режиссером шоу, которое пройдет 4 февраля, стал Чжан Имоу, который снимал "Дом летающих кинжалов" на Прикарпатье.