Китай оголосив себе переможцем Олімпіади-2020

Китайці домалювали собі медалі Гонконгу і Тайваня / Фото: REUTERS

Китайські державні ЗМІ збільшили свій медальний залік за рахунок нагород, завойованих Гонконгом і Тайванем. Ці території вважаються китайськими, проте на Олімпійських іграх вони були представлені окремо.

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Згідно офіційному медального заліку Олмпіаду-2020, перше місце зайняли США – 39 золотих медалями, 41 срібна і 33 бронзові медалі.

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Китай завоював в Токіо 38 золотих, 32 срібних і 18 бронзових медалей. Гонконг і Тайвань принесли б їм ще три золотих, шість срібних і дев'ять бронзових нагород, що дозволило б обійти США (стало б 41-38-27), повідомляє Taiwan News.

Відзначимо, що Україна в медальному заліку Олімпійських ігор в Токіо зайняла 44-е місце. На рахунку наших атлетів всього одне золото, шість срібних і 12 бронзових нагород. Олімпіада в Токіо – найгірша для України з часів незалежності.