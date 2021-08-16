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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Китай объявил себя победителем Олимпиады-2020

Александр Трикиша
16 августа, 09:31
В Китае считают свою сборную победителем Олимпийских игр в Токио. В медальном зачете МОК китайцы заняли второе место, но в Поднебесной с этим не согласны

Китайцы дорисовали себе медали Гонконга и Тайваня / Фото: REUTERS

Китайские государственные СМИ увеличили свой медальный зачет за счет наград, завоеванных Гонконгом и Тайванем. Эти территории считаются китайскими, однако на Олимпийских играх они были представлены отдельно.

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Согласно официальному медальному зачету Олмпиады-2020, первое место заняли США – 39 золотых медалями, 41 серебряная и 33 бронзовые медали.

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Китай завоевал в Токио 38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых медалей. Гонконг и Тайвань принесли бы им еще три золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград, что позволило бы обойти США (стало бы 41-38-27), сообщает Taiwan News.

Отметим, что Украина в медальном зачете Олимпийских игр в Токио заняла 44-е место. На счету наших атлетов всего одно золото, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. Олимпиада в Токио – худшая для Украины со времен независимости.

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