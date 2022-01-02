Кінг-Конг із Куби вийшов на Усика, замісивши американця: відео нокауту

Ортіс нокаутував Мартіна / Фото: Колаж: Сьогодні
Уже у першому раунді кубинець Ортіс опинився у нокдауні після короткого лівого хука Мартіна.
У другій трихвилинці Луїс на прізвисько Кінг-Конг ще раз упав, але знову швидко підвівся.
Однак у шостому раунді кубинець помстився американцеві за всі попередні приниження. Спочатку Ортіс відправив Мартіна на підлогу рингу, а потім почав добивати, змусивши рефері зупинити поєдинок.
Перемога кубинця технічним нокаутом.
Що цікаво, на момент зупинки бою Ортіс програвав американцю за записками суддів – 45:48, 46:47, 45:48.
Перемігши Мартіна, 42-річний Ортіс став офіційним претендентом на пояс чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Олександр Усик.
Щоправда, отримати бій з Усиком 2022 року Ортісу, який раніше двічі програвав у чемпіонських поєдинках Деонтею Вайлдеру, буде вкрай складно.
Адже навесні в українця планується реванш з Ентоні Джошуа, а в другій половині року, у разі перемоги над Ей-Джеєм, може відбутися бій Усика за титул короля хевівейту з Тайсоном Ф'юрі.
Раніше ми писали, що 1 січня ексукраїнець заїхав рефері у щелепу за нокаут на користь спадкоємця Кличків.