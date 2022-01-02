Кинг-Конг из Кубы вышел на Усика, замесив американца: видео нокаута

Ортис нокаутировал Мартина / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже в первом раунде кубинец Ортис оказался в нокдауне после короткого левого хука от Мартина.

Во второй трехминутке Луис по прозвищу Кинг-Конг упал еще раз, но снова быстро поднялся.

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Однако в шестом раунде кубинец отомстил американцу за все предыдущие унижения. Сперва Ортис отправил Мартина на настил ринга, а затем принялся добивать, вынудив рефери остановить поединок.

Победа кубинца техническим нокаутом.

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Что интересно, на момент остановки боя Ортис проигрывал американцу по судейским запискам – 45:48, 46:47, 45:48.

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Победив Мартина, 42-летний Ортис стал официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Александр Усик.

Правда, заполучить бой с Усиком в 2022 году Ортису, ранее дважды проигрывавшему в чемпионских поединках Деонтею Уайлдеру, будет крайне трудно.

Усик с чемпионскими поясами в хэвивейте / Фото: Reuters

Ведь весной у украинца намечается реванш с Энтони Джошуа, а во второй половине года, в случае победы над Эй-Джеем, может состояться бой Усика за титул короля хэвивейта с Тайсоном Фьюри.

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что 1 января экс-украинец заехал рефери в челюсть за нокаут в пользу наследника Кличко.