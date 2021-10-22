22 жовтня 17:00
Десна 1
Олександрія 1
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 4
Інгулець 0
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
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Київ не підкорив Олімп. Чергове фіаско в єврокубках

Андрій Трофімов
22 жовтня, 22:43
Столичний Сокіл поступився в першому матчі Континентального клубу суперникам з Латвії. Для виходу з групи потрібно посісти перше місце

Стартували з поразки. Фото facebook.com/hcsokilkyiv

Київське Динамо ще не знає перемог у нинішній футбольній Лізі чемпіонів. В середу динамівці поступилися Барселоні.

А сьогодні хокеїсти столичного Сокола програли свій перший матч в Континентальному кубку. Другий за значимістю хокейний євротурнір.

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Наша команда зустрічалася з ризьким Олімпом і зазнала поразки.

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Олімп – Сокіл – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

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  • 1:0. Пуяц – 19:58
  • 2:0. Апсітіс – 25:18
  • 3:0. Пуяц – 28:56
  • 4:0. Пуяц – 32:49
  • 4:1. Міхнов – 33:29

В іншому матчі фаворит квартету Ференцварош (Угорщина) розгромив Тарту (Естонія) з рахунком – 8:1.

Попереду у Сокола ще два матчі – проти Ференцвароша (23 жовтня) і Тарту (24 жовтня). До наступного раунду виходить переможець групи.

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