Київ не підкорив Олімп. Чергове фіаско в єврокубках

Стартували з поразки. Фото facebook.com/hcsokilkyiv
Київське Динамо ще не знає перемог у нинішній футбольній Лізі чемпіонів. В середу динамівці поступилися Барселоні.
А сьогодні хокеїсти столичного Сокола програли свій перший матч в Континентальному кубку. Другий за значимістю хокейний євротурнір.
Наша команда зустрічалася з ризьким Олімпом і зазнала поразки.
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Олімп – Сокіл – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
- 1:0. Пуяц – 19:58
- 2:0. Апсітіс – 25:18
- 3:0. Пуяц – 28:56
- 4:0. Пуяц – 32:49
- 4:1. Міхнов – 33:29
В іншому матчі фаворит квартету Ференцварош (Угорщина) розгромив Тарту (Естонія) з рахунком – 8:1.
Попереду у Сокола ще два матчі – проти Ференцвароша (23 жовтня) і Тарту (24 жовтня). До наступного раунду виходить переможець групи.