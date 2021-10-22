Київ не підкорив Олімп. Чергове фіаско в єврокубках

Стартували з поразки. Фото facebook.com/hcsokilkyiv

Київське Динамо ще не знає перемог у нинішній футбольній Лізі чемпіонів. В середу динамівці поступилися Барселоні.

А сьогодні хокеїсти столичного Сокола програли свій перший матч в Континентальному кубку. Другий за значимістю хокейний євротурнір.

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Наша команда зустрічалася з ризьким Олімпом і зазнала поразки.

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Олімп – Сокіл – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

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1:0. Пуяц – 19:58

Пуяц – 19:58 2:0. Апсітіс – 25:18

Апсітіс – 25:18 3:0. Пуяц – 28:56

Пуяц – 28:56 4:0. Пуяц – 32:49

Пуяц – 32:49 4:1. Міхнов – 33:29

В іншому матчі фаворит квартету Ференцварош (Угорщина) розгромив Тарту (Естонія) з рахунком – 8:1.

Попереду у Сокола ще два матчі – проти Ференцвароша (23 жовтня) і Тарту (24 жовтня). До наступного раунду виходить переможець групи.