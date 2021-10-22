Киев не покорил Олимп. Очередное фиаско в еврокубках

Стартовали с поражения. Фото facebook.com/hcsokilkyiv

Киевское Динамо еще не знает побед в нынешней футбольной Лиге чемпионов. В среду динамовцы уступили Барселоне.

А сегодня хоккеисты столичного Сокола проиграли свой первый матч в Континентальном кубке. Второй по значимости хоккейный евротурнир.

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Наша команда встречалась с рижским Олимпом и потерпела поражение.

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Олимп – Сокол – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

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1:0. Пуяц – 19:58

Пуяц – 19:58 2:0. Апситис – 25:18

Апситис – 25:18 3:0. Пуяц – 28:56

Пуяц – 28:56 4:0. Пуяц – 32:49

Пуяц – 32:49 4:1. Михнов – 33:29

В другом матче фаворит квартета Ференцварош (Венгрия) разгромил Тарту (Эстония) со счетом – 8:1.

Впереди у Сокола еще два матча – против Ференцвароша (23 октября) и Тарту (24 октября). В следующий раунд выходит победитель группы.