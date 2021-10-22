22 октября 17:00
Десна 1
Александрия 1
22 октября 19:30
Металлист 1925 4
Ингулец 0
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

Киев не покорил Олимп. Очередное фиаско в еврокубках

Андрей Трофимов
22 октября, 22:43
Столичный Сокол уступил в первом матче Континентального клуба соперникам из Латвии. Для выхода из группы нужно занять первое место

Стартовали с поражения. Фото facebook.com/hcsokilkyiv

Киевское Динамо еще не знает побед в нынешней футбольной Лиге чемпионов. В среду динамовцы уступили Барселоне.

А сегодня хоккеисты столичного Сокола проиграли свой первый матч в Континентальном кубке. Второй по значимости хоккейный евротурнир.

Реклама

Наша команда встречалась с рижским Олимпом и потерпела поражение.

Читайте также: История одной фотографии. Самое известное украинское лицо со шрамом

Олимп – Сокол – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Реклама
  • 1:0. Пуяц – 19:58
  • 2:0. Апситис – 25:18
  • 3:0. Пуяц – 28:56
  • 4:0. Пуяц – 32:49
  • 4:1. Михнов – 33:29

В другом матче фаворит квартета Ференцварош (Венгрия) разгромил Тарту (Эстония) со счетом – 8:1.

Впереди у Сокола еще два матча – против Ференцвароша (23 октября) и Тарту (24 октября). В следующий раунд выходит победитель группы.

Читайте также:

Реклама