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11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Кожен промазав! Фіаско українських біатлоністів на Кубку світу

Любомир Луканюк, Андрій Трофімов
2 грудня, 19:42
Швед Себастьян Самуельсон виграв спринтерські перегони, наш Дмитро Підручний потрапив у ТОП-30

Себастьян Самуельсон виграв домашній спринт / Фото: REUTERS

Сьогодні на другому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбувся чоловічий спринт на 10 км. Як і у жіночих перегонах, розподіл медалей відбувався без українських біатлоністів

Виграв перегони олімпійський чемпіон Пхенчхана Себастьян Самуельсон. Швед навіть із промахом залишив далеко за спиною конкурентів.

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Серед українських біатлоністів також ніхто чисто не відстрілявся. А найкращий результат показав лідер команди Дмитро Підручний, який фінішував у третьому десятку.

Результати чоловічого спринту:

1. Себастьян Самуельсон (Швеція) – 22.58,7 (1+0)
2. Емільєн Жаклен (Франція) – +18,0 (0+1)
3. Кантен Фійон Майє (Франція) – +21,5 (0+1)
...
23. Дмитро Підручний (Україна) – +1.19,2 (0+1)
44. Антон Дудченко (Україна) – +1.53,1 (1+1)
76. Артем Прима (Україна) – +2.37,1 (0+1)
93. Богдан Цимбал (Україна) – +3.07,2 (2+1)
93. Тарас Лесюк (Україна) – +3.07,2 (0+1)

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Дуже критично до свого виступу поставилася капітан нашої команди Олена Білосюк (Підгрушна). Біатлоністка навіть роздумує над тим, щоб знятися з естафети.