Каждый промазал! Фиаско украинских биатлонистов на Кубке мира

Себастьян Самуэльсон выиграл домашний спринт / Фото: REUTERS
Сегодня на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялся мужской спринт на 10 км. Как и в женской гонке, распределение медалей происходило без украинских биатлонистов.
Выиграл гонки олимпийский чемпион Пхенчхана Себастьян Самуэльсон. Швед даже с промахом оставил далеко за спиной конкурентов.
Среди украинских биатлонистов так же никто чисто не отстрелялся. А лучший результат показал лидер команды Дмитрий Пидручный, который финишировал в третьем десятке.
Результаты мужского спринта:
1. Себастьян Самуельссон (Швеция) – 22.58,7 (1+0)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – +18,0 (0+1)
3. Кантен Фийон Майе (Франция) – +21,5 (0+1)
...
23. Дмитрий Пидручний (Украина) – +1.19,2 (0+1)
44. Антон Дудченко (Украина) – +1.53,1 (1+1)
76. Артем Прима (Украина) – +2.37,1 (0+1)
93. Богдан Цимбал (Украина) – +3.07,2 (2+1)
93. Тарас Лесюк (Украина) – +3.07,2 (0+1)
Очень критически к своему выступлению отнеслась капитан нашей команды Елена Билосюк (Пидгрушная). Биатлонистка даже раздумывает над тем, чтобы сняться с эстафеты.