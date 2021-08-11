"Кожен з нас готовий віддати всі сили заради України" – олімпійські медалісти повернулися на Батьківщину

Українські олімпійці повернулися на Батьківщину / Фото: НОК Украины

Сьогодні, 11 серпня, в Україну повернулися срібні та бронзові призери Олімпійських ігор в Токіо 2020.

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

У складі делегації наші синхроністки, які завоювали перші історичні медалі в артистичному плаванні: "бронзовий" дует Марта Федіна та Анастасія Савчук, а також "бронзові русалоньки", що вибороли командну медаль в цьому виді спорту: Анастасія Савчук, Марта Федіна, Ксенія Сидоренко, Марина і Власта Алексєєви, Катерина Резнік, Аліна Шинкаренко та Єлизавета Яхно. Привезли свої нагороди "срібні" призерки Ігор в дуеті на каное Людмила Лузан і Анастасія Четверикова. Нагадаємо, що в активі Людмили Лузан ще одна бронзова медаль на одиночному каное.

Зустрічали медалістів віце-президент НОК, президент Федерації України з синхронного (артистичного) плавання Ігор Лисов, заступник міністра молоді та спорту Ніна Уманець. Крім того до привітань приєдналися друзі, близькі і журналісти.

Всі медалісти Ігор відзначили, що вдячні кожному, хто їх підтримував, підбадьорював, адже кожна їхня перемога – це черговий посил всьому світу, що українці сильні й спортивні.

Головний тренер збірної команди України з веслування на байдарках і каное, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан зазначив, що набагато важче бути тренером і переживати за результат всієї команди:

"Кожен з нас готовий віддати всі сили заради того, щоб прославляти Україну".

Нагадаємо, що наші атлети на Олімпійських іграх у Токіо завоювали 19 медалей: 1 – золоту, 6 – срібних і 12 – бронзових.

Повний списком українських медалістів можна згадати на нашому сайті.