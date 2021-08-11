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"Каждый из нас готов отдать все силы ради Украины" – олимпийские медалисты вернулись на Родину

Сергей Шаховец
11 августа, 20:12
Украинские олимпийцы завоевавшие серебряные и бронзовые награды Олимпиады-2020 в Токио, возвратились в Украину

Украинские олимпийцы вернулись на Родину / Фото: НОК Украины

Сегодня, 11 августа, в Украину вернулись серебряные и бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио 2020.

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В составе делегации наши синхронистки завоевавшие первые исторические медали в артистическом плавании: "бронзовый" дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук, а также "бронзовые русалочки" завоевавшие командную медаль в этом виде спорта: Анастасия Савчук, Марта Федина, Ксения Сидоренко, Марина и Власта Алексеевы, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно.

Привезли свои награды "серебряные" призеры Игр в дуэте на каноэ Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Напомним, что в активе Людмилы Лузан еще одна бронзовая медаль на одиночном каноэ.

Встречали медалистов вице-президент НОК, президент Федерации Украины по синхронному (артистического) плавания Игорь Лысов, заместитель министра молодежи и спорта Нина Уманец. Кроме того к поздравлениям присоединились друзья, близкие и журналисты.

Все медалисты Игр отметили, что благодарны каждому, кто их поддерживал, подбадривал, ведь каждая их победа – это очередной посыл всему миру, что украинцы сильные и спортивные.

Главный тренер сборной команды Украины по гребле на байдарках и каноэ, двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан отметил, что гораздо труднее быть тренером и переживать за результат всей команды:

"Каждый из нас готов отдать все силы ради того, чтобы прославлять Украину".

Напомним, что наши атлеты на Олимпийских играх в Токио завоевали 19 медалей: 1 – золотую, 6 – серебряных и 12 – бронзовых.

Полный списком украинских медалистов можно вспомнить на нашем сайте.

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