Кожному гравцеві – навушники! Тренер Баварії закликав зробити революцію у футболі

В американському футболі від дощу навушники захищає шолом

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсман закликав модернізувати футбол. Наставник вважає, що пора активніше використовувати технології.

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Як приклад Нагельсман взяв американський футбол, в якому в шоломи гравців вбудовані навушники для комунікації з тренерами.

"В американському футболі далеко просунулися в технічному плані. Квотербеки чують тренерів за допомогою навушників.

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Але в нашому футболі занадто багато традиціоналізму, ми не даємо можливості для інновацій. Іноді ми втрачаємо ці можливості. Однак в майбутньому у нас з'являться шанси зробити футбол більш сучасним.

Зараз спілкування тренерів з гравцями обмежене. Але нам вона потрібне. Ми хочемо, щоб у футболістів були якісь пристрої, щоб з ними можна було зв'язатися по ходу матчу" , – цитує Нагельсмана Sport.de.

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Цікаво, що глава Суперліги Флорентіно Перес стверджує, що для сучасної молоді перегляд футболу занадто нудний - і з цим треба щось робити.