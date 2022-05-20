Казань, давай до побачення! УЄФА позбавляє Росію суперматчу

Російський спорт пожинає плоди діяльності Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) має намір перенести матч за Суперкубок Європи 2023 року з Казані. Причина – через напад на Україну Росія стає ізгоєм у світовому спорті.
Раніше УЄФА відібрав Санкт-Петербурга право проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Вирішальний матч перенесли з Пітера до Парижа. Там 28 травня зустрінуться Реал та Ліверпуль.
Казань отримала право на проведення матчу за Суперкубок УЄФА два роки тому. Це мав бути перший розіграш європейського Суперкубку, проведений у Росії.
Нагадаємо, що Суперкубок розігрують переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи. В цьому році Лігу Європи виграв Айнтрахт. Німецький клуб у серії пенальті обіграв шотландський Рейнджерс.