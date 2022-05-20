Казань, давай до свидания! УЕФА лишает Россию суперматча

Российский спорт пожинает плоды деятельности Путина / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен перенести матч за Суперкубок Европы 2023 года из Казани. Причина – из-за нападения на Украину Россия становится изгоем в мировом спорте.

Ранее УЕФА отобрал у Санкт-Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Решающий матч перенесли из Питера в Париж. Там 28 мая встретятся Реал и Ливерпуль.

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Казань получила право на проведение матча за Суперкубок УЕФА два года назад. Это должен был быть первый розыгрыш европейского Суперкубка, проведенный в России.

Напомним, что Суперкубок разыгрывают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году Лигу Европы выиграл Айнтрахт. Немецкий клуб в серии пенальти обыграл шотландский Рейнджерс.