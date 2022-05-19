Айнтрахт виграє Лігу Європи у серії пенальті та виходить у ЛЧ

Команда Олівера Гласнера відіграла непростий матч проти Рейнджерса, але чудово пробила усі п'ять пенальті

Айнтрахт та Рейнджерс зіграли у фіналі Ліги Європи / Фото: Getty Images

Настав час вирішальних матчів у єврокубках. Першим визначився переможець Ліги Європи, де утворився несподіваний фінал.

Незважаючи на присутність у плей-офф таких грандів як Барселона, Наполі, Боруссія Д, Аталанта, Вест Хем та Лейпциг, до поєдинку в Севільї дійшли Айнтрахт та Рейнджерс. Фаворитами бачилися німці, які ще не програвали цього євросезону.

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У першому таймі небезпечних моментів було дуже багато. Перевагою володів Айнтрахт, але більшість його ударів були повз ворота. Рейнджерс зайняв вичікувальну позицію, лише раз змусивши Траппа попрацювати після кутового і удару головою.

Утім, у другому таймі шотландці зуміли здивувати суперника. Вірніше, Айнтрахт сам подарував шотландцям момент. Після знижки Соу назад невчасно послизнувся Тута та подарував м'яч Арібо. Нігерієць вийшов віч-на-віч з Траппом і реалізував момент.

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Айнтрахт одразу ж підняв темп і зміг зрівняти рахунок відносно швидко. Після прострілу Костича ніхто не встиг накрити Борре, котрий добив сферу у ворота Макгрегора.

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До кінця другого тайму ближче до перемоги був Айнтрахт, але Камада та Хауґе свої моменти не реалізували. Ближче до кінця зустрічі стало зрозуміло, що обидві команди не проти зіграти ще 30 хвилин або навіть серію пенальті.

У результаті до "лотереї" справа й дійшла, в екстра-таймах команди катували своє щастя переважно далекими ударами. А в серії пенальті успіх посміхнувся німецькому клубу.

Гравці били майже бездоганно, але невдалий удар Ремсі у воротаря дозволив Айнтрахту взяти трофей. Для франкфуртців це другий Кубок УЄФА в історії після успіху 1980 року. У Бундеслізі "орли" посіли лише 11 місце, але у Лізі чемпіонів команда буде представлена

АЙНТРАХТ – РЕЙНДЖЕРС 1:1 (по пен. – 5:4)

Голи: Борре, 69 – Арібо, 57

Айнтрахт: Трапп – Тута (Хасебе, 59), Туре, Н'Діка (Ленц, 100) – Кнауфф, Соу (Хрустіч, 106), Роде (Якіч, 90), Костіч – Ліндстрем (Хауге, 72), Камада – Борре.

Рейнджерс: Макгрегор – Таверньє, Голдсон, Бессі, Барішич (Руф, 117) – Джек (Девіс, 75), Лундстрем, Камара (Арфілд, 91) – Кент, Арібо (Сендс, 101), Райт (Сакала, 75, Ремсі, 117).

Попередження: Арібо, Райт.

Реалізували пенальті: Ленц, Хрустіч, Камада, Костіч, Борре – Таверньє, Девіс, Арфілд, Руф.

Промахи: Ремсі.