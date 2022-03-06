Катя з тероборони Києва зігріває серце Володимира Кличка: миле фото

Володимир Кличко та Катя / Фото: Twitter

Володимир Кличко багато років не знав поразок у рингу. А сьогодні він стоїть пліч-о-пліч з простими українцями в теробороні Києва.

"Катя зігріває моє серце як сестра зі зброєю, що стоїть за мир, проти російської війни в Україні разом із мільйонами інших співвітчизників. Ми всі українці!"

Вчора стало відомо, що на Донбасі ліквідували бойовика, який викликав на поєдинок Кличка. Терорист Володимир Жога, відомий за позивним "Вохом", командував батальйоном "Спарта" після загибелі Мотороли. Він закликав влаштувати "дуель" із Кличком традиційним для себе методом – викликав на "стрілку" до Донецького аеропорту.

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Кличко-молодший підтримує Україну та свого брата, мера Києва. Він залишився у столиці, а кілька днів тому він опублікував відео із київського метро. Колишній чемпіон світу з боксу спустився у підземку підтримати киян.