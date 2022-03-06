Катя из теробороны Киева согревает сердце Владимира Кличко: милое фото

Владимир Кличко и Катя / Фото: Twitter

Владимир Кличко много лет не знал поражений в ринге. А сегодня он стоит плечом к плечу с простыми украинцами в теробороне Киева.

"Катя согревает мое сердце как сестра по оружию, стоящая за мир, против русской войны в Украине вместе с миллионами других соотечественников. Мы все Украинцы!"

Вчера стало известно, что на Донбассе ликвидировали боевика, который вызывал на поединок Кличко. Террорист Владимир Жога, известный по позывному "Воха", командовал батальоном "Спарта" после гибели Моторолы. Он призывал устроить "дуэль" с Кличко традиционным для себя методом – вызвал на "стрелку" в Донецкий аэропорт.

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Кличко-младший поддерживает Украину и своего брата, мэра Киева. Он остался в столице, а пару дней назад он опубликовал видео из киевского метро. Бывший чемпион мира по боксу спустился в подземку поддержать киевлян.