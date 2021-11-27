Карлсен і Непомнящий знову зіграли внічию

Карлсен vs Непомнящий / Фото: Getty Images

Друга партія поєдинку за звання шахового короля в Дубаї між норвежцем Магнусом Карлсеном та Яном Непомнящим із РФ, як і перша, завершилася внічию.

Непомнящий грав чорними.

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Матч на першість світу з шахів. Дубай, ОАЕ

Друга партія

Магнус Карлсен – Ян Непомнящий – 0,5:0,5

Рахунок після двох партій: 1:1

Третю партію зіграють у неділю, 28 листопада. Білі фігури будуть у Непомнящого. Загалом шахісти зіграють 14 партій. Якщо за їхніми підсумками переможця не буде визначено, суперники зіграють тай-брейк.

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Призовий фонд матчу становить 2 млн євро. Переможець отримає 60%, переможений – 40%. Якщо справа дійде до тай-брейку, то гроші поділять у співвідношенні 55 на 45