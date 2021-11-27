27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець 0
Десна 1
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
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Карлсен і Непомнящий знову зіграли внічию

Олег Люлька
27 листопада, 19:54
Після двох партій матчу за звання чемпіона світу з шахів у Дубаї рівність – 1:1

Карлсен vs Непомнящий / Фото: Getty Images

Друга партія поєдинку за звання шахового короля в Дубаї між норвежцем Магнусом Карлсеном та Яном Непомнящим із РФ, як і перша, завершилася внічию.

Непомнящий грав чорними.

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  • Матч на першість світу з шахів. Дубай, ОАЕ
  • Друга партія
  • Магнус Карлсен – Ян Непомнящий – 0,5:0,5
  • Рахунок після двох партій: 1:1

Третю партію зіграють у неділю, 28 листопада. Білі фігури будуть у Непомнящого. Загалом шахісти зіграють 14 партій. Якщо за їхніми підсумками переможця не буде визначено, суперники зіграють тай-брейк.

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Призовий фонд матчу становить 2 млн євро. Переможець отримає 60%, переможений – 40%. Якщо справа дійде до тай-брейку, то гроші поділять у співвідношенні 55 на 45