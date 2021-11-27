Карлсен и Непомнящий снова сыграли вничью

Карлсен vs Непомнящий / Фото: Getty Images

Вторая партия поединка за звание шахматного короля в Дубае между норвежцем Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим из РФ, как и первая, завершилась вничью.

Непомнящий играл черными.

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Матч на первенство мира по шахматам. Дубай, ОАЭ

Вторая партия

Магнус Карлсен – Ян Непомнящий – 0,5:0,5

Счет после двух партий: 1:1

Третья партия будет сыграна в воскресенье, 28 ноября. Белые фигуры будут у Непомнящего. Всего шахматисты сыграют 14 партий. Если по их итогам победитель не будет определен, соперники сыграют тай-брейк.

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Призовой фонд матча составляет 2 млн евро. Победитель получит 60%, проигравший – 40%. Если дело дойдет до тай-брейка, то деньги поделят в соотношении 55 на 45