27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
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Карлсен и Непомнящий снова сыграли вничью

Олег Люлька
27 ноября, 19:54
После двух партий матча за звание чемпиона мира по шахматам в Дубае равенство – 1:1

Карлсен vs Непомнящий / Фото: Getty Images

Вторая партия поединка за звание шахматного короля в Дубае между норвежцем Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим из РФ, как и первая, завершилась вничью.

Непомнящий играл черными.

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  • Матч на первенство мира по шахматам. Дубай, ОАЭ
  • Вторая партия
  • Магнус Карлсен – Ян Непомнящий – 0,5:0,5
  • Счет после двух партий: 1:1

Третья партия будет сыграна в воскресенье, 28 ноября. Белые фигуры будут у Непомнящего. Всего шахматисты сыграют 14 партий. Если по их итогам победитель не будет определен, соперники сыграют тай-брейк.

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Призовой фонд матча составляет 2 млн евро. Победитель получит 60%, проигравший – 40%. Если дело дойдет до тай-брейка, то деньги поделят в соотношении 55 на 45