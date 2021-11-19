Как с помощью шахмат стать миллионером. Простой лайфхак

Назван призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим

Карлсен - чемпион, Непомнящий - претендент / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие сторонники олимпийского лозунга "Быстрее, выше, сильнее", не хотят признавать шахматы видом спорта. Но здесь такие гонорары, что многим атлетам и не снились.

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Очень мало видов спорта, где став чемпионом мира вы станете и миллионером. Шахматы в их числе.

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович озвучил финансовые условия матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном из Норвегии и претендентом Яном Непомнящим из России.

"Призовой фонд турнира составит 2 млн евро. Насколько мне известно, это больше, чем во всех чемпионских матчах этого века. Победитель получит 60%, проигравший – 40; если дело дойдет до тай-брейка, то призовой фонд делится 55 на 45", – заявил Дворкович.

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Матч за шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря. Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году. С тех пор провел три успешные защиты.