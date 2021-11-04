"Карасьов, який ти розумово відсталий суддя": фанати Бешикташа ненавидять російського арбітра

Сергій Карасьов / Фото: Getty Images
Португальський клуб переміг суперника з рахунком 4:0, але турецькі фанати звинуватили у розгромній поразці російського арбітра.
На 30-й хвилині захисник Бешикташа Ридван Йилмаз порушив правила у своєму штрафному майданчику. Він штовхнув у спину гравця Спортінга, а Карасьов без роздумів призначив пенальті. До точки підійшов Педру Гонсалвеш, який холоднокровно переграв воротаря Дестаноглу – 1:0.
Під кінець матчу Бешикташ залишився вдесятьох. Карасьов вилучив півзахисника Жозефа де Соуза. Бразилець пішов у підкат і побачив перед собою другу жовту картку.
Турецькі фанати висловили невдоволення роботою російської бригади, звинувативши Карасьова у розгромній поразці.
Все обурення роботою Карасьова турецькі вболівальники висловлювали у твіттері.
hasanyildiz36: "Сергій Карасьов знову робить те, що вміє найкраще".
CemilBesiktasli: "Карасьов, який же ти розумово відсталий суддя".
akankrc99: "Сергій Карасьов – ворог".
Ramesoon: "Карасьов, я тебе ненавиджу"
Суддівством обурювалися не лише фанати Бешикташа. Арбітр матчу Боруссія Д – Аякс прийняв сумнівне рішення, коли вилучив гравця німецької команди Матса Хуммельса.