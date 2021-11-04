"Карасев, какой же ты умственно отсталый судья": фанаты Бешикташа ненавидят российского арбитра

Сергей Карасев / Фото: Getty Images

Португальский клуб победил соперника со счетом 4:0, но турецкие фанаты обвинили в разгромном поражении российского арбитра.

На 30-й минуте защитник Бешикташа Рыдван Йылмаз нарушил правила в своей штрафной. Он толкнул в спину игрока Спортинга, а Карасев без раздумий назначил пенальти. К точке подошел Педру Гонсалвеш, который хладнокровно переиграл вратаря Дестаноглу — 1:0.

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Под конец матча Бешикташ остался вдесятером. Карасев удалил полузащитника Жозефа де Соуза. Бразилец пошел в подкат и увидел перед собой вторую желтую карточку.

Турецкие фанаты выразили недовольство работой российской бригады, обвинив Карасева в разгромном поражении.

Все негодование работой Карасева турецкие болельщики выражали в твиттере.

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hasanyildiz36: "Сергей Карасев снова делает то, что умеет лучше всего".

CemilBesiktasli: "Карасев, какой же ты умственно отсталый судья".

akankrc99: "Сергей Карасёв — враг".

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Ramesoon: "Карасев, я тебя ненавижу".

Судейством возмущались не только фанаты Бешикташа. Арбитр матча Боруссия Д – Аякс принял сомнительное решение, когда удалил игрока немецкой команды Матса Хуммельса.