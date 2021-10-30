30 жовтня 14:00
Маріуполь 2
Динамо 3
30 жовтня 85’
Шахтар 4
Десна 1
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ліверпуль --
Атлетіко --
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Спортинг --
Бешикташ --
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Капітан Динамо став автором неймовірного рекорду

Олег Люлька
30 жовтня, 18:32
Ще ніхто в чемпіонаті України не робив таких пізніх дублів, як Сергій Сидорчук

Сидорчук із партнерами-динамівцями / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У виїзному переможному поєдинку з Маріуполем 3:2 капітан Динамо Сергій Сидорчук зробив свій перший дубль у чемпіонатах України, який виявився рекордним.

30-річний Сидорчук оформив дубль пізніше, ніж будь-хто в українській національній першості, – а саме у своєму 216-му матчі.

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Про це повідомляє sport.ua.

Сергій Сидорчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Попередній рекорд УПЛ, встановлений 2016-го під час виступу у Волині Анатолієм Діденком, Сидорчук перевершив на 19 ігор.

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Утім, нагадаємо, незважаючи на перемогу над Маріуполем, Мірча Луческу залишився вкрай злим на гравців Динамо, звинувативши їх у непрофесійності.