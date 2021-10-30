Капитан Динамо стал автором невероятного рекорда

Сидорчук с партнерами по Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В выездном победном поединке с Мариуполем 3:2 капитан Динамо Сергей Сидорчук сделал свой первый дубль в чемпионатах Украины, оказавшийся рекордным.

30-летний Сидорчук оформил дубль позже, чем кто-либо в украинском национальном первенстве, – а именно в своем 216-м матче.

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Об этом сообщает sport.ua.

Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Прежний рекорд УПЛ, установленный в 2016-м во время выступления в Волыни Анатолием Диденко, Сидорчук превзошел на 19 игр.

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Впрочем, напомним, несмотря на победу над Мариуполем, Мирча Луческу остался крайне зол на игроков Динамо, обвинив их в непрофессионализме.