30 октября 14:00
Мариуполь 2
Динамо 3
30 октября 17:00
Шахтер 4
Десна 1
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
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Ювентус --
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Капитан Динамо стал автором невероятного рекорда

Олег Люлька
30 октября, 18:32
Еще никто в чемпионате Украины не делал таких поздних дублей, как Сергей Сидорчук

Сидорчук с партнерами по Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В выездном победном поединке с Мариуполем 3:2 капитан Динамо Сергей Сидорчук сделал свой первый дубль в чемпионатах Украины, оказавшийся рекордным.

30-летний Сидорчук оформил дубль позже, чем кто-либо в украинском национальном первенстве, – а именно в своем 216-м матче.

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Об этом сообщает sport.ua.

Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Прежний рекорд УПЛ, установленный в 2016-м во время выступления в Волыни Анатолием Диденко, Сидорчук превзошел на 19 игр.

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Впрочем, напомним, несмотря на победу над Мариуполем, Мирча Луческу остался крайне зол на игроков Динамо, обвинив их в непрофессионализме.