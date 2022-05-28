Канада – Чехія: де дивитись півфінал ЧС-2022 з хокею

Канада проти Чехії: битва за фінал чемпіонату світу / Фото: iihf.com, Колаж: Сьогодні
У суботу, 28 травня, будуть зіграні матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу з хокею. У Тампере зустрінуться збірні Канади та Чехії.
Коли початок? Стартовий свисток прозвучить о 18:20 за київським часом.
Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Канада – Чехія буде на телеканалі "Спорт 1".
Шлях у фінал
Збірна Канади відіграла три шайби та вирвала перемогу в овертаймі у шведів – 4:3.
А команда Чехії спокійно розібралася з Німеччиною – 4:1.
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Хто фаворит
У букмекерських конторах вважають невеликими фаворитами чинних чемпіонів світу.
Котирування на основний час:
- Перемога Канади – 2.17
- Нічия – 4.20
- Перемога Чехії – 2.80
Коефіцієнт на результат матчу:
- Прохід Канади – 1.70
- Прохід Чехії – 2.15
Досягнення
Канада – найтитулованіша збірна світу. В активі "Кленових листів" 27 золотих медалей. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.
Чеська збірна єдина в сучасній історії, яка змогла виграти чемпіонат світу тричі поспіль (1999, 2000, 2001). Загалом на її рахунку – шість титулів.
На ЧС-2021 збірна Чехії посіла сьоме місце, програвши у чвертьфіналі Фінляндії – 0:1.