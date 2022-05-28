Канада – Чехія: де дивитись півфінал ЧС-2022 з хокею

Канада проти Чехії: битва за фінал чемпіонату світу / Фото: iihf.com, Колаж: Сьогодні

У суботу, 28 травня, будуть зіграні матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу з хокею. У Тампере зустрінуться збірні Канади та Чехії.

Коли початок? Стартовий свисток прозвучить о 18:20 за київським часом.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Канада – Чехія буде на телеканалі "Спорт 1".

Шлях у фінал

Збірна Канади відіграла три шайби та вирвала перемогу в овертаймі у шведів – 4:3.

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А команда Чехії спокійно розібралася з Німеччиною – 4:1.

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Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають невеликими фаворитами чинних чемпіонів світу.

Котирування на основний час:

Перемога Канади – 2.17

Нічия – 4.20

Перемога Чехії – 2.80

Коефіцієнт на результат матчу:

Прохід Канади – 1.70

Прохід Чехії – 2.15

Досягнення

Канада – найтитулованіша збірна світу. В активі "Кленових листів" 27 золотих медалей. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.

Чеська збірна єдина в сучасній історії, яка змогла виграти чемпіонат світу тричі поспіль (1999, 2000, 2001). Загалом на її рахунку – шість титулів.

На ЧС-2021 збірна Чехії посіла сьоме місце, програвши у чвертьфіналі Фінляндії – 0:1.