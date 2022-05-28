28 травня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
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Канада – Чехія: де дивитись півфінал ЧС-2022 з хокею

Любомир Луканюк
28 травня, 17:29
Канадці спробують вдруге поспіль виграти золото світової першості, а чехи востаннє грали у фіналі у 2010 році

Канада проти Чехії: битва за фінал чемпіонату світу / Фото: iihf.com, Колаж: Сьогодні

У суботу, 28 травня, будуть зіграні матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу з хокею. У Тампере зустрінуться збірні Канади та Чехії.

Коли початок? Стартовий свисток прозвучить о 18:20 за київським часом.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Канада – Чехія буде на телеканалі "Спорт 1".

Шлях у фінал

Збірна Канади відіграла три шайби та вирвала перемогу в овертаймі у шведів – 4:3.

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А команда Чехії спокійно розібралася з Німеччиною – 4:1.

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Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають невеликими фаворитами чинних чемпіонів світу.

Котирування на основний час:

  • Перемога Канади – 2.17
  • Нічия – 4.20
  • Перемога Чехії – 2.80

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Прохід Канади – 1.70
  • Прохід Чехії – 2.15

Досягнення

Канада – найтитулованіша збірна світу. В активі "Кленових листів" 27 золотих медалей. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.

Чеська збірна єдина в сучасній історії, яка змогла виграти чемпіонат світу тричі поспіль (1999, 2000, 2001). Загалом на її рахунку – шість титулів.

На ЧС-2021 збірна Чехії посіла сьоме місце, програвши у чвертьфіналі Фінляндії – 0:1.