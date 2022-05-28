28 мая 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
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Канада – Чехия: где смотреть полуфинал ЧМ-2022 по хоккею

Любомир Луканюк
28 мая, 17:29
Канадцы попытаются второй раз подряд выиграть золото мирового первенства, а чехи последний раз играли в финале в 2010 году

Канада против Чехии: битва за финал чемпионата мира / Фото: iihf.com, Коллаж: Сегодня

В субботу, 28 мая, будут сыграны матчи 1/2 финала чемпионата мира по хоккею. В Тампере встретятся сборные Канады и Чехии.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 18:20 по киевскому времени.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Канада – Чехия будет на телеканале Спорт 1.

Путь в финал

Сборная Канады отыграла три шайбы и вырвала победу в овертайме у шведов – 4:3.

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А команда Чехии спокойно разобралась с Германией – 4:1.

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Кто фаворит

В букмекерских конторах считают небольшими фаворитами действующих чемпионов мира.

Котировки на основное время:

  • Победа Канады – 2.17
  • Ничья – 4.20
  • Победа Чехии – 2.80

Коэффициент на исход матча:

  • Проход Канады – 1.70
  • Проход Чехии – 2.15

Достижения

Канада – самая титулованная сборная мира. В активе "Кленовых листьев" 27 золотых медалей. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.

Чешская сборная единственная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001). Всего на ее счету – шесть титулов.

На ЧМ-2021 сборная Чехии заняла седьмое место, проиграв в четвертьфинале Финляндии – 0:1.