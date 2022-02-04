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"Камбосос збожеволів!" Конкурент Ломаченка звинуватив абсолюта у зриві поєдинку

Сергій Шаховець
4 лютого, 11:07
Чемпіон WBC у легкій вазі американець Девін Хейні пригрозив змінити дивізіон, якщо Джордж Камбосос обере собі у суперники українця Василя Ломаченка

Джордж Камбосос vs Девін Хейні / Фото: Колаж: Сьогодні

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос ніяк не може визначитися, з ким йому провести наступний бій – з американцем Девіном Хейні чи українцем Василем Ломаченком.

Такий стан справ не влаштовує чемпіона WBC і він вирішив вдатися до відвертого шантажу.

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"Так і є. Якщо мені не вдасться вийти проти нього на бій за звання абсолюту, то з великою ймовірністю я перейду в суперлегковий дивізіон. Але я сподіваюся, що до цього не дійде. Сподіваюся, що ми поставимо крапку у цьому питанні та визначимо справжнього абсолюта. Ми давимо на них. Бажаємо, щоб цей бій відбувся.

Так, я не знаю, що станеться. Джордж багато чого каже. То одне, то інше. Думаю, вся проблема у його промоутері Лу Дібеллі. Він збожеволів. Та й Камбосос теж збожеволів. Вони обидва з'їхали з глузду", – наводить слова Хейні vringe.com.

/ Фото: Twitter

Зазначимо, що через пояс WBC, яким володіє Девін Хейн, не припиняються суперечки щодо абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа – справжній він абсолют чи ні. У таборі Хейні впевнені, що лише у поєдинку Камбосос – Хейні визначиться абсолютний чемпіон світу.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

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У свою чергу, після грудневої перемоги над Річардом Коммі Ломаченко знову став одним із претендентів на бій за звання короля легкого дивізіону.

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

На думку Олександра Красюка, саме Василя Ломаченка обере в опоненти для захисту звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос.

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Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні