3 февраля 21:00
Камерун 0
Египет 0
3 февраля 22:30
Атлетик 1
Реал 0
4 февраля 15:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 18:00
Украина --
Россия --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

"Камбосос спятил!" Конкурент Ломаченко обвинил абсолюта в срыве поединка

Сергей Шаховец
4 февраля, 11:07
Чемпион WBC в легком весе американец Девин Хэйни пригрозил сменить дивизион, если Джордж Камбосос выберет себе в соперники украинца Василия Ломаченко

Джордж Камбосос vs Девин Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос никак не может определиться, с кем ему провести следующий бой – с американцем Девином Хейни или украинцем Василием Ломаченко.

Такое положение дел не устраивает чемпиона WBC и он решил прибегнуть к откровенному шантажу.

Реклама

"Так и есть. Если мне не удастся выйти против него на бой за звание абсолюта, то с большой долей вероятности я перейду в суперлегковесы. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что мы поставим точку в этом вопросе и определим настоящего абсолюта. Мы давим на них. Хотим, чтобы этот бой состоялся.

Да, я не знаю, что произойдет. Джордж много чего говорит. То одно, то другое. Думаю, вся проблема в его промоутере Лу Дибелле. Он спятил. Да и Камбосос тоже спятил. Они оба спятили", – приводит слова Хейни vringe.com.

Девин Хейни vs Хорхе Линарес / Фото: Twitter

Отметим, что из-за пояса WBC, которым владеет Девин Хейн, не прекращаются споры относительно абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа – настоящий он абсолют или нет. В лагере Хейни уверены, что только в поединке Камбосос – Хейни определится абсолютный чемпион мира.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

Реклама

В свою очередь, после декабрьской победы над Ричардом Комми Ломаченко снова стал одним из претендентов на бой за звание короля легкого дивизиона.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

По мнению Александра Красюка, именно Василия Ломаченко выберет в оппоненты для защиты звания абсолютного чемпиона мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос.

Реклама

Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня