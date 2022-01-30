Камбосос назвав суперника на суперпоєдинок. Це буде найкращий бій із можливих

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

"Лютий" австралієць звузив число претендентів на мегафайт до двох боксерів – українця Василя Ломаченка та американця Девіна Хейні. Попри те, що переговори з представниками Хейні зайшли в глухий кут, Камбосос не виключає його зі списку можливих суперників.

Імператор у властивій йому манері заявив, що йому все одно, з ким битися, аби він був найкращим.

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"Як я вже говорив незліченну кількість разів, я хочу найкращого претендента, щоб подарувати світові найкращий із можливих боїв. Хейні, Matchroom Boxing, Ломаченко, Top Rank, для танго потрібні двоє, тому давайте зробимо це якнайшвидше. Стадіон в Австралії чекає", – написав Джордж Камбосос на своїй сторінці у Twitter.

Раніше Камбосос називав чотирьох топ-босерів зі свого дивізіону, які його цікавлять як суперники:

"Хто мене цікавить? Ви знаєте імена. Мені подобаються варіанти з Девіном Хейні, Василем Ломаченком, Джервонтою Девісом та Раяном Гарсією. Це буде один із них. Даю вам 110%.

Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні

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На думку Олександра Красюка, саме Василя Ломаченка обере в опоненти для захисту звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос.

"Ломаченко повинен змотивувати Камбососа привабливими комерційними умовами. І, наскільки мені відомо, Василь готовий зробити крок у бік австралійця, тому що його мотивацією завжди була насамперед спортивна складова, а потім комерційна. Тому вважаю, що поєдинок Ломаченка – Камбосос вірогідніший, ніж бій Камбосос – Хейні. Саме з погляду комерційної складової", – зазначив в інтерв'ю каналу BoxOffice Олександр Красюк.