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Камбосос назвал соперника на суперпоединок. Это будет лучший бой из возможных

Сергей Шаховец
30 января, 09:44
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос признался, что ему нужен лучший претендент на титул

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

"Свирепый" австралиец сузил число претендентов на мегафайт до двух боксеров – украинца Василия Ломаченко и американца Девина Хейни. Несмотря на то, что переговоры с представителями Хейни зашли в тупик, Камбосос не исключает его из списка возможных соперников.

Император в свойственной ему манере заявил, что ему без разницы, с кем драться, лишь бы он был лучшим.

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"Как я уже говорил несчетное количество раз, я хочу лучшего претендента, чтобы подарить миру лучший из возможных боев.

Хэйни, Matchroom Boxing, Ломаченко, Top Rank, для танго нужны двое, поэтому давайте сделаем это как можно скорее.

Стадион в Австралии ждет", – написал Джордж Камбосос на своей странице в Twitter.

Ранее Камбосос называл четырех топ-босеров из своего дивизиона, которые его интересуют в качестве соперников:

"Кто меня интересует? Вы знаете имена. Мне нравятся варианты с Девином Хэйни, Василием Ломаченко, Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Это будет один из них. Даю вам 110%".

Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня

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По мнению Александра Красюка, именно Василия Ломаченко выберет в оппоненты для защиты звания абсолютного чемпиона мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос.

"Ломаченко должен смотивировать Камбососа привлекательными коммерческими условиями. И, насколько мне известно, Василий готов сделать шаг в сторону австралийца, потому что его мотивацией всегда была прежде всего спортивная составляющая, а потом коммерческая. Поэтому считаю, что поединок Ломаченко – Камбосос более вероятный, нежели бой Камбосос – Хэйни. Именно с точки зрения коммерческой составляющей", – отметил в интервью каналу BoxOffice Александр Красюк.

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images