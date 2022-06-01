Kalush змінює Басту: як змінилися музичні уподобання збірної України

Сергій Сидорчук підтримав Kalush Orchestra

У середині травня у Турині відбувся пісенний конкурс "Євробачення-2022". Перемогу в ньому здобула Україна та наш представник Kalush Orchestra з піснею "Stefania".

Своє захоплення від перемоги нашого колективу висловив капітан Динамо Сергій Сидорчук. Футболіст зізнався, що з початку повномасштабної війни проти Росії у команди докорінно помінявся плей-лист.

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"Були сльози на очах через пісню, коли почув, що він співав для своєї матері. Зараз у нашій команді ми слухаємо українські пісні. На YouTube є ТОП-100 українських патріотичних пісень. Зараз їх дуже багато. Серед найулюбленіших – пісні Kalush. Та сама "Stefania", ще "Файна" є. Також Jerry Heil у нас багатий репертуар. Суперхіт Поворознюка? І його теж постійно!"

Раніше форвард збірної України Роман Яремчук вибачився перед уболівальниками за фото з російським репером Бастою . Гравець зізнався, що більше не слухає виконавців із фашистської країни.

Сьогодні наша футбольна збірна проведе матч добору на ЧС-2022. Онлайн поєдинку Шотландія – Україна буде доступний на нашому сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.