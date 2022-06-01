1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Kalush змінює Басту: як змінилися музичні уподобання збірної України

Анатолій Дерека
1 червня, 17:56
Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук зізнався, що наразі команда слухає лише українські патріотичні хіти

Сергій Сидорчук підтримав Kalush Orchestra

У середині травня у Турині відбувся пісенний конкурс "Євробачення-2022". Перемогу в ньому здобула Україна та наш представник Kalush Orchestra з піснею "Stefania".

Своє захоплення від перемоги нашого колективу висловив капітан Динамо Сергій Сидорчук. Футболіст зізнався, що з початку повномасштабної війни проти Росії у команди докорінно помінявся плей-лист.

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"Були сльози на очах через пісню, коли почув, що він співав для своєї матері. Зараз у нашій команді ми слухаємо українські пісні. На YouTube є ТОП-100 українських патріотичних пісень. Зараз їх дуже багато.

Серед найулюбленіших – пісні Kalush. Та сама "Stefania", ще "Файна" є. Також Jerry Heil у нас багатий репертуар. Суперхіт Поворознюка? І його теж постійно!"

Раніше форвард збірної України Роман Яремчук вибачився перед уболівальниками за фото з російським репером Бастою . Гравець зізнався, що більше не слухає виконавців із фашистської країни.

Сьогодні наша футбольна збірна проведе матч добору на ЧС-2022. Онлайн поєдинку Шотландія – Україна буде доступний на нашому сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.