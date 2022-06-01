1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Kalush меняет Басту: как изменились музыкальные вкусы сборной Украины

Анатолий Дерека
1 июня, 17:56
Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук признался, что теперь команда слушает лишь украинские патриотические хиты

Сергей Сидорчук поддержал Kalush Orchestra

В середине мая в Турине состоялся песенный конкурс "Евровидение-2022". Победу в нем одержала Украина и наш представитель Kalush Orchestra с песней "Stefania".

Свой восторг от победы нашего коллектива высказал капитан Динамо Сергей Сидорчук. Футболист признался, что с начала полномасштабной войны против России у команды в корне поменялся плей-лист.

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"Были слезы на глазах из-за песни, когда услышал, что он пел для своей матери. Сейчас в нашей команде мы слушаем украинские песни. В YouTube есть ТОП-100 украинских патриотических песен. Сейчас их очень много.

Среди самых любимых – песни Kalush. Та же "Stefania", еще "Файна" есть. Также Jerry Heil, у нас богатый репертуар. Суперхит Поворознюка? И его тоже постоянно!"

Ранее форвард сборной Украины Роман Яремчук извинился перед болельщиками за фото с российским рэпером Бастой. Игрок признался, что больше не слушает исполнителей из фашистской страны.

Сегодня наша футбольная сборная проведет матч отбора на ЧМ-2022. Онлайн поединка Шотландия – Украина будет доступен на нашем сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.