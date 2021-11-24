"Які взагалі пенальті варто давати?" Президент Динамо розніс суддівство у матчі ЛЧ

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс вважає, що пенальті в епізоді з порушенням на Буяльському все ж таки був.

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"Не можна радіти забитому голу, коли ти програєш. Але ми забили гол – це вже добре.

Я вважаю, що команда заслуговувала на більше, тому що видно було, що особливо у другому таймі добре грали. Фізичних кондицій вистачало.

Не давати такі 11-метрові, як було у першому таймі – я тоді не розумію, які взагалі пенальті варто давати.

Я підтримав хлопців за самовіддачу. Сказав, що треба працювати, працювати та ще раз працювати, щоб із такими командами грати на рівних.

Денис Гармаш – молодець. Він досвідчений футболіст, знає, що треба робити на футбольному полі", – сказав Суркіс в інтерв'ю клубному сайту Динамо.