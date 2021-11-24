"Які взагалі пенальті варто давати?" Президент Динамо розніс суддівство у матчі ЛЧ

Ігор Суркіс незадоволений суддівством у матчі ЛЧ Динамо - Баварія / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс вважає, що пенальті в епізоді з порушенням на Буяльському все ж таки був.
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"Не можна радіти забитому голу, коли ти програєш. Але ми забили гол – це вже добре.
Я вважаю, що команда заслуговувала на більше, тому що видно було, що особливо у другому таймі добре грали. Фізичних кондицій вистачало.
Не давати такі 11-метрові, як було у першому таймі – я тоді не розумію, які взагалі пенальті варто давати.
Я підтримав хлопців за самовіддачу. Сказав, що треба працювати, працювати та ще раз працювати, щоб із такими командами грати на рівних.
Денис Гармаш – молодець. Він досвідчений футболіст, знає, що треба робити на футбольному полі", – сказав Суркіс в інтерв'ю клубному сайту Динамо.
Нагадаємо, що в першому таймі, при рахунку 0:1, гравець Баварії наступив на ногу Буяльському, але рефері вважав це недостатнім приводом для 11-метрового.
В результаті "біло-сині" наприкінці першої 45-хвилинки пропустили гол у роздягальню, а у другому таймі зусиллями Гармаша лише зуміли скоротити рахунок до мінімуму – 1:2.
За тур до фінішу групового раунду ЛЧ Динамо втратило шанси на євровесну через свою поразку від Баварії та нічиєї Бенфіки з Барселоною.