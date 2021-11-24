"Какие вообще пенальти стоит давать?" Президент Динамо разнес судейство в матче ЛЧ

Игорь Суркис недоволен судейством в матче ЛЧ Динамо - Бавария / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент "бело-синих" Игорь Суркис считает, что пенальти в эпизоде с нарушением на Буяльском все-таки был.
Читайте также: Динамо без евровесны: Луческу назвал виновных
"Нельзя радоваться забитому голу, когда ты проигрываешь. Но мы забили гол – это уже хорошо.
Я считаю, что команда заслуживала большего, потому что видно было, что особенно во втором тайме хорошо играли. Физических кондиций хватало.
Не давать такие 11-метровые, как было в первом тайме – я тогда не понимаю, какие вообще пенальти стоит давать.
Я ребят поддержал за самоотдачу. Сказал, что надо работать, работать и еще раз работать, чтобы с такими командами играть на равных.
Денис Гармаш – молодец. Он опытный футболист, знает, что надо делать на футбольном поле", – сказал Суркис в интервью клубному сайту Динамо.
Напомним, что в первом тайме, при счете 0:1 игрок Баварии наступил на ногу Буяльскому, но рефери посчитал это недостаточным поводом для 11-метрового.
В результате "бело-синие" в конце первой 45-минутки пропустили гол в раздевалку, а во втором тайме усилиями Гармаша лишь сумели сократить счет до минимума – 1:2.
За тур до финиша группового раунда ЛЧ Динамо потеряло шансы на евровесну вследствие своего поражения от Баварии и ничьей Бенфики с Барселоной.