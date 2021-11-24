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ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
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Заря --
Ингулец --
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Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
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"Какие вообще пенальти стоит давать?" Президент Динамо разнес судейство в матче ЛЧ

Сергей Шаховец
24 ноября, 09:20
Спорный момент в первом тайме матча Динамо – Бавария во многом повлиял на результат ключевого поединка Лиги чемпионов

Игорь Суркис недоволен судейством в матче ЛЧ Динамо - Бавария / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент "бело-синих" Игорь Суркис считает, что пенальти в эпизоде с нарушением на Буяльском все-таки был.

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"Нельзя радоваться забитому голу, когда ты проигрываешь. Но мы забили гол – это уже хорошо.

Я считаю, что команда заслуживала большего, потому что видно было, что особенно во втором тайме хорошо играли. Физических кондиций хватало.

Не давать такие 11-метровые, как было в первом тайме – я тогда не понимаю, какие вообще пенальти стоит давать.

Я ребят поддержал за самоотдачу. Сказал, что надо работать, работать и еще раз работать, чтобы с такими командами играть на равных.

Денис Гармаш – молодец. Он опытный футболист, знает, что надо делать на футбольном поле", – сказал Суркис в интервью клубному сайту Динамо.

Напомним, что в первом тайме, при счете 0:1 игрок Баварии наступил на ногу Буяльскому, но рефери посчитал это недостаточным поводом для 11-метрового.

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В результате "бело-синие" в конце первой 45-минутки пропустили гол в раздевалку, а во втором тайме усилиями Гармаша лишь сумели сократить счет до минимума – 1:2.

За тур до финиша группового раунда ЛЧ Динамо потеряло шансы на евровесну вследствие своего поражения от Баварии и ничьей Бенфики с Барселоной.