28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух 2
Металіст 1925 0
28 листопада 19:30
Колос 1
Верес 0
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Які сумні очі. Колишню наречену Кличка не тішать навіть коштовності

Андрій Трофімов
28 листопада, 21:48
Гейден Панеттьєр похвалилася новими прикрасами, але з вигляду дівчини і не скажеш, що вона задоволена придбанням

Хейден Панеттьер давно розлучилася з боксером

Американська актриса Гейден Панеттьєр проводить час на Таїті. Там колишня подружка Кличка займається дайвінгом.

Але схоже, Гейден уже втомилася від такого відпочинку. Голлівудська зірка опублікувала в Instagram фотографію, яка здивувала її шанувальників.

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Панеттьєр похвалилася новими прикрасами, але її обличчя було зовсім сумне.

Поки Гейден досліджує води Тихого океану, вихованням її доньки Каї Євдокії у Києві зайнята бабуся – мама Володимира та Віталія Кличків.

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Нагадаємо, Гейден та Володимир Кличко почали зустрічатися у 2009 році. 2014-го у них народилася дочка Кая Євдокія, але 2018-го пара розпалася, після чого дівчина пустилася берега.

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