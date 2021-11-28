28 ноября 14:00
Ингулец 0
Шахтер 1
28 ноября 17:00
Рух 2
Металлист 1925 0
28 ноября 19:30
Колос 1
Верес 0
29 ноября 19:30
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4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
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Ворскла --
4 декабря 00:00
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Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
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4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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Какие грустные глаза. Бывшую невесту Кличко не радуют даже драгоценности

Андрей Трофимов
28 ноября, 21:48
Хейден Панеттьер похвасталась новыми украшениями, но по виду девушки и не скажешь, что она довольна приобретением

Хейден Панеттьер давно рассталась с боксером

Американская актриса Хейден Панеттьер проводит время на Таити. Там бывшая подружка Кличко занимается дайвингом.

Но похоже, Хейден уже устала от такого отдыха. Голливудская звезда опубликовала в Instagram фотографию, которая удивила ее поклонников.

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Панеттьер похвасталась новыми украшениями, но лицо ее было совсем грустным.

Пока Хейден исследует воды Тихого океана, воспитанием ее дочки Кайи Евдокии в Киеве занята бабушка – мама Владимира и Виталия Кличко.

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Напомним, Хейден и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка пустилась во все тяжкие.

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