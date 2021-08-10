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Як вилитий! Беленюку після перемоги на Олімпіаді подарували торт з їстівною копією борця

Олександр Трикіша
10 серпня, 21:57
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 український борець Жан Беленюк після повернення додому отримав солодкий подарунок. Спортсмену подарували крутий торт з їстівним борцем

Жану Беленюку подарували торт після Олімпіади / Фото: Instagram, REUTERS

Верхівка торта зроблена у вигляді п'єдесталу, на якому сидить мінікопія самого Беленюка, що тримає у руці золоту медаль.

"Торт, який шкода їсти", – підписав фото борець.

Нагадаємо, Беленюк завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо у ваговій категорії до 87 кг.

Після фіналу Жан не стримав емоцій і розплакався. "Я почав займатися боротьбою в дев'ять років, зараз мені 30. Нарешті це сталося", – зізнавався спортсмен.

А ще після перемоги Беленюк станцював гопак з українським прапором. Але кремлівська пропагандистка побачила в гопаку Беленюка "москальську присядку".

А ще борець встав на захист легкоатлетки Ярослави Магучіх після її обіймів з росіянкою Марією Ласіцкене. За словами олімпійського чемпіона Беленюка, відповідальність за скандал лежить на представниках нашої делегації в Токіо, які заздалегідь не провели з Магучіх роз'яснювальну роботу.

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