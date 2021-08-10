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Как вылитый! Беленюку после победы на Олимпиаде подарили торт со съедобной копией борца

Александр Трикиша
10 августа, 21:57
Олимпийский чемпион Токио-2020 украинский борец Жан Беленюк по возвращении домой получил сладкий подарок. Спортсмену подарили крутой торт со съедобным борцом

Жану Беленюку подарили торт после Олимпиады / Фото: Instagram, REUTERS

Верхушка торта сделала в виде пьедестала, на котором восседает мини копия самого Беленюка, держащего в руке золотую медаль.

"Торт, который жалко есть", – подписал фото борец.

Напомним, Беленюк завоевал золотую медаль Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 87 кг.

После финала Жан не сдержал эмоций и расплакался. "Я начал заниматься борьбой в девять лет, сейчас мне 30. Наконец-то это случилось", – признавался спортсмен.

А еще после победы Беленюк станцевал гопак с украинским флагом. Но кремлевская пропагандистка увидела в гопаке Беленюка "москальскую присядку".

А еще борец встал на защиту легкоатлетки Ярославы Магучих после ее объятий с россиянкой Марией Ласицкене. По словам олимпийского чемпиона Беленюка, ответственность за скандал лежит на представителях нашей делегации в Токио, которые загодя не провели с Магучих разъяснительную работу.

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