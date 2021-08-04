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Олімпіада 2020 в Токіо

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Беленюк розплакався після золота Токіо: "Перепрошую за сльози, але це дуже приємні відчуття"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
4 серпня, 15:13
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Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк прокоментував завоювання золотої нагороди на Олімпійських Іграх в Токіо. Українець навіть розплакався після фіналу
Жан Беленюк - олімпійський чемпіон Токіо-2020
Жан Беленюк - олімпійський чемпіон Токіо-2020 / Фото: Reuters

Після срібної нагороди в Ріо-2016 Беленюк їхав до Токіо тільки за золотою медаллю. І його мрія збулася! У фіналі змагань Беленюк легко переміг Віктора Лерінца з Угорщини.

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Мені дуже приємно. Зараз я навіть не усвідомлюю, що я зробив, тому що це був дуже довгий і важкий шлях. Я почав займатися боротьбою в дев'ять років, зараз мені 30. Нарешті це сталося.

Хочу сказати спасибі всім українцям, усім, хто підтримував і вірив у мене. Часом було дуже важко.

"Я вибачаюся за сльози, але це дуже приємні відчуття", – не стримав емоцій борець.

Кінцівка цього шляху була дуже складною. Я важко травмувався за три тижні до старту Олімпійських ігор.

І тільки віра мого тренера в мене дала мені можливість реалізувати свою мрію. Спасибі йому за це, спасибі моїй мамі, всім, хто молився, чекав, мені дуже приємно. Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю.

Я зараз на емоціях і не хочу робити гучних заяв. Мені потрібно все повністю зрозуміти. Зараз я вважаю, що мені потрібно відпочити, займатися своєю політичною діяльністю. Зараз зможу цьому присвятити весь свій час", – сказав Беленюк в ефірі "UA: Перший".

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
22
16
70
2
flag США СШАUS
25
31
23
79
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
7
12
40
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
15
48
5
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
17
36
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
16
32
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Італія ІталіяIT
6
9
15
30
10
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
9
23
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