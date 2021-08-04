Беленюк розплакався після золота Токіо: "Перепрошую за сльози, але це дуже приємні відчуття"

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк прокоментував завоювання золотої нагороди на Олімпійських Іграх в Токіо. Українець навіть розплакався після фіналу

Жан Беленюк - олімпійський чемпіон Токіо-2020 / Фото: Reuters

Після срібної нагороди в Ріо-2016 Беленюк їхав до Токіо тільки за золотою медаллю. І його мрія збулася! У фіналі змагань Беленюк легко переміг Віктора Лерінца з Угорщини.

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Мені дуже приємно. Зараз я навіть не усвідомлюю, що я зробив, тому що це був дуже довгий і важкий шлях. Я почав займатися боротьбою в дев'ять років, зараз мені 30. Нарешті це сталося.

Хочу сказати спасибі всім українцям, усім, хто підтримував і вірив у мене. Часом було дуже важко.

"Я вибачаюся за сльози, але це дуже приємні відчуття", – не стримав емоцій борець.

Кінцівка цього шляху була дуже складною. Я важко травмувався за три тижні до старту Олімпійських ігор.

І тільки віра мого тренера в мене дала мені можливість реалізувати свою мрію. Спасибі йому за це, спасибі моїй мамі, всім, хто молився, чекав, мені дуже приємно. Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю.