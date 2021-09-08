Як Україні потрапити на ЧС-2022: всі розклади

Збірна України з футболу / Фото: Reuters
Вчорашні поразка Фінляндії від Франції 0:2 і нічия Боснії і Герцеговини з Казахстаном 2:2 повернули Україну на другий рядок у відбірковій групі D. Як нашій команді зберегти його і потрапити до плей-оф за вихід на ЧС-2022 – розглядаємо основні варіанти.
Чехія – Україна. Онлайн трансляція товариського матчу LIVE
Турнірна таблиця групи D
КАЛЕНДАР ГРУПИ D
9 жовтня
Фінляндія – Україна
Казахстан – Боснія і Герцеговина
12 жовтня
Казахстан – Фінляндія
Україна – Боснія і Герцеговина
13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан
16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція
Нагадаємо, що на катарський ЧС-2022 напряму потрапляють переможці груп (яким у нас на 99% буде Франція), а ось команди з других сходинок вирушать до стикових матчів.
ВАРІАНТ №1 ДЛЯ УКРАЇНИ
Якщо Україна виграє три матчі, що залишилися (у гостях з фінами і два поєдинки з боснійцями), то стовідсотково гарантує собі другий рядок у групі і перепустку до плей-оф.
Майже точно "синьо-жовтим" гарантують другий рядок і 7 очок в останніх 3 матчах – раніше потрібно було брати всі 9. Але тут є нюанси.
ВАРІАНТ №2 ДЛЯ УКРАЇНИ
Якщо Україна переможе фінів і набере 4 бали проти Боснії та Герцеговини, то єдиний варіант, за якого збірну Олександра Петракова може хтось обігнати, – це якщо команда Суомі виграє в трьох інших матчах, зокрема проти Франції.
ВАРІАНТ №3 ДЛЯ УКРАЇНИ
Якщо Україна двічі переможе боснійців і зіграє внічию з Фінляндією, то ситуація для нашої команди дещо гірша – Суомі тоді вистачить або 7 очок (наприклад, нічия з Францією), або навіть шести (одна поразка). Але в останньому випадку фінам треба виявитися краще за нас за різницею м'ячів. А поки за різницею вище Україна, яка зіграла всі п'ять своїх попередніх зустрічей внічию.
- Франція – Україна – 1:1
- Україна – Фінляндія – 1:1
- Україна – Казахстан – 1:1
- Казахстан – Україна – 2:2
- Україна – Франція – 1:1
При цьому будь-яка поразка загрожує залишити Україну, чвертьфіналіста Євро-2020, за бортом стикових матчів ЧС-2022.
Критерії визначення місць за рівності очок у групі
- Різниця м'ячів у всіх матчах групи
- Забиті м'ячі у всіх матчах групи
- Результати особистих зустрічей
- Рейтинг фейр-плей
- Жереб
Якщо посядемо другий рядок, нас чекає плей-оф за потрапляння на катарський "світ"-2022. У цьому плей-оф за три путівки на ЧС посперечаються відразу 12 збірних. 10 – що посіли другу сходинку у відбіркових групах. Ще дві – найкращі переможці груп Ліги націй-2020/21, які не вийшли на чемпіонат світу через європейську кваліфікацію і не заробили в ній путівку до "стиків".
ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПЛЕЙ-ОФ
Дванадцять команд будуть поділені на три шляхи, в кожному відбудуться півфінал (24-25 березня) і фінал (28-29 березня), що складаються з одного матчу. Три переможці "стиків" і вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022.
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Півфінальні матчі плей-оф відбудуться на полях команд, які посядуть перші шість рядків у таблиці другихзбірних відбору. Місця проведення фіналів визначить жереб.