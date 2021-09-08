Україна, нічого не роблячи, повернулася на другу сходинку: огляд перемоги Франції над фінами

Збірна України з футболу, навіть відпочиваючи, повернула собі другу сходинку в кваліфікаційній групі, що дає перепустку до плей-оф за путівку на катарський ЧС.
Це сталося завдяки осічкам наших конкурентів.
Фінляндія програла в гостях Франції 0:2. Спасибі Грізманну, який зробив дубль.
А Казахстан на останніх секундах позбавив перемоги Боснію і Герцеговину – 2:2.
Франція – Фінляндія – 2:0
Голи: Грізманн, 25, 54
Боснія і Герцоговина – Казахстан – 2:2
Голи: Пьянич, 74 (з пенальті), Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдінов, 90+5
Турнірна таблиця групи D
Eтім, як фіни, так і боснійці зіграли на матч менше, ніж Україна. Тому "синьо-жовтим" потрібно обігрeвати і тих і інших в поєдинках, що залишилися, щоб зберегти за собою другий рядок у групі і путівку до плей-оф.
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ГРУПИ ГРУПИ D
9 жовтня
Фінляндія – Україна
Казахстан – Боснія і Герцеговина
12 жовтня
Казахстан – Фінляндія
Україна – Боснія і Герцеговина
13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан
16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція
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