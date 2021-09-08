Україна, нічого не роблячи, повернулася на другу сходинку: огляд перемоги Франції над фінами

Команда Олександра Петракова, не граючи, піднялася на другий рядок відбіркової групи ЧС-2022 завдяки перемозі Франції над Фінляндією і нічиїй боснійців з Казахстаном

Грізманн допомагає Петракову / Фото: Reuters

Збірна України з футболу, навіть відпочиваючи, повернула собі другу сходинку в кваліфікаційній групі, що дає перепустку до плей-оф за путівку на катарський ЧС.

Це сталося завдяки осічкам наших конкурентів.

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Фінляндія програла в гостях Франції 0:2. Спасибі Грізманну, який зробив дубль.

А Казахстан на останніх секундах позбавив перемоги Боснію і Герцеговину – 2:2.

Франція – Фінляндія – 2:0

Голи: Грізманн, 25, 54

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Боснія і Герцоговина – Казахстан – 2:2

Голи: Пьянич, 74 (з пенальті), Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдінов, 90+5

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Турнірна таблиця групи D

Eтім, як фіни, так і боснійці зіграли на матч менше, ніж Україна. Тому "синьо-жовтим" потрібно обігрeвати і тих і інших в поєдинках, що залишилися, щоб зберегти за собою другий рядок у групі і путівку до плей-оф.

КАЛЕНДАР МАТЧІВ ГРУПИ ГРУПИ D

9 жовтня

Фінляндія – Україна

Казахстан – Боснія і Герцеговина

12 жовтня

Казахстан – Фінляндія

Україна – Боснія і Герцеговина

13 листопада

Боснія і Герцеговина – Фінляндія

Франція – Казахстан

16 листопада

Боснія і Герцеговина – Україна

Фінляндія – Франція

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