Як тепер готуватись до Джошуа? Путинські підлизи "позбавили" Усика нагороди у Криму

Окупаційна влада Криму позбавила Усика нагород / Фото: Колаж: Сьогодні

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже два місяця. Агресія фашистів згуртувала український народ, а також наших спортсменів.

Активно підтримує країну й боксер Олександр Усик. У перші дні війни чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі повернувся до України та вступив до тероборони Києва для захисту столиці від окупантів.

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Це розлютило окупаційну владу Криму, де народився Олександр. Раніше псевдокерівники півострова "відібрали" в Усика нагороду "За вірність обов'язку".

Тепер же боксера позбавили звання "Почесний громадянин Сімферополя". Дане "рішення" було прийнято на збіговиську путінських підлиз, яке називає себе "Сімферопольською міськрадою".

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За останні вісім років Олександр Усик неодноразово уникав запитань щодо територіальної приналежності Криму. Якщо спочатку боксер впевнено заявляв про те, що Крим – це Україна, то пізніше став ухилятися від відповіді.

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Втім, від початку вторгнення РФ в Україну Олександр став називати речі своїми іменами. До речі, нещодавно Усик залишив Україну і розпочав підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа. Поєдинок має відбутися у липні.